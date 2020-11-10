В статье прямо и однозначно написано о чём речь:
і були ввезені в Україну як “євробляхи”.
При этом в статье нигде не написано о каких-то 3 млн. документов на которые ссылаетесь вы.
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Додано: Чет 12 лис, 2020 10:41
В статье прямо и однозначно написано о чём речь:
При этом в статье нигде не написано о каких-то 3 млн. документов на которые ссылаетесь вы.
Додано: Чет 12 лис, 2020 10:45
Новые автомобили в страну въезжают вообще без б*** (номеров). И ничего, ездят потом по дорогам. Законно, легально.
Mind the gap.
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