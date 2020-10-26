Про це повідомляє прес-служба Комітету.
Дивися повний текст АМКУ наклав 30 мільйонів штрафу на виробників молочних продуктів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 лис, 2020 10:12
АМКУ наклав 30 мільйонів штрафу на виробників молочних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст АМКУ наклав 30 мільйонів штрафу на виробників молочних продуктів.
Додано: Сер 11 лис, 2020 10:12
Заботятся о потребителях? Тогда не только производителей надо указывать, но и торговые марки, что б покупатель сразу мог их узнать
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|