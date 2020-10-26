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АМКУ наклав 30 мільйонів штрафу
на виробників молочних...

АМКУ наклав 30 мільйонів штрафу на виробників молочних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 10:12

АМКУ наклав 30 мільйонів штрафу на виробників молочних...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Комітету.

Дивися повний текст АМКУ наклав 30 мільйонів штрафу на виробників молочних продуктів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 10:12

Заботятся о потребителях? Тогда не только производителей надо указывать, но и торговые марки, что б покупатель сразу мог их узнать
metall_05
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