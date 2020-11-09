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Шмигаль про "карантин вихідного
дня": Кабмін готовий...

Шмигаль про "карантин вихідного дня": Кабмін готовий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 10:49

Шмигаль про "карантин вихідного дня": Кабмін готовий...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд відновиить та розширить програми підтримки.

Дивися повний текст Шмигаль про \"карантин вихідного дня\": Кабмін готовий підставити плече бізнесу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 10:49

Уменьшить ЕСВ на 10% до апреля, мая 21г и все будут довольны,или подоходный на теже 10%.
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 10:55

Плечо, блин! Дали пару месяцев помощи СПДшникам на "некоторых детей до 10 лет", потом же и отменили. Снова плечо на месяц-два сымитируют? Ха-ха.
AriMax
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