Уряд відновиить та розширить програми підтримки.
Дивися повний текст Шмигаль про \"карантин вихідного дня\": Кабмін готовий підставити плече бізнесу.
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Додано: Сер 11 лис, 2020 10:49
Шмигаль про "карантин вихідного дня": Кабмін готовий...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль про \"карантин вихідного дня\": Кабмін готовий підставити плече бізнесу.
Додано: Сер 11 лис, 2020 10:49
Уменьшить ЕСВ на 10% до апреля, мая 21г и все будут довольны,или подоходный на теже 10%.
Додано: Сер 11 лис, 2020 10:55
Плечо, блин! Дали пару месяцев помощи СПДшникам на "некоторых детей до 10 лет", потом же и отменили. Снова плечо на месяц-два сымитируют? Ха-ха.
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