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КСУ відкрив провадження у справі про штраф Зеленського
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Додано: Сер 11 лис, 2020 11:17
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Дивися повний текст КСУ відкрив провадження у справі про штраф Зеленського
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R2
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Додано: Сер 11 лис, 2020 11:17
Интересно сколько эта канитель стоит налогоплательщикам ?
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Igorten
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Додано: Сер 11 лис, 2020 11:43
Це дійсно варто уваги КС та його суддів з зарплатою в 300 000 міс.
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Rainbow
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Додано: Сер 11 лис, 2020 11:55
Rainbow написав:
Це дійсно варто уваги КС та його суддів з зарплатою в 300 000 міс.
Так-то оно так, но с другой стороны: оплата у них всеравно не "сдельная" -- так что пусть хоть чем занимаются, только бы не ломали ничего...
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_hunter
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Додано: Сер 11 лис, 2020 12:08
Хоть " чем то" за 400тыс. гривен в месяц не слишком жирно?
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sena_2008atp
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Додано: Сер 11 лис, 2020 12:20
sena_2008atp написав:
Хоть " чем то" за 400тыс. гривен в месяц не слишком жирно?
Это нужно спросить у соросят.
Зе-Чмо
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p_a_l
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Додано: Сер 11 лис, 2020 12:47
sena_2008atp написав:
Хоть " чем то" за 400тыс. гривен в месяц не слишком жирно?
Объясню, на всякий случай, подробнее: свою зарплату они получат в любом случае -- хоть все рабочее время не переставая в носу ковыряться будут. Так пусть хоть условно социально-полезным делом займутся...
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_hunter
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Додано: Сер 11 лис, 2020 14:25
_hunter
Вам в таком случае как никому другому известен ответ на вопрос почему так хреново живем
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Igorten
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Додано: Сер 11 лис, 2020 14:28
Igorten написав:_hunter
Вам в таком случае как никому другому известен ответ на вопрос почему так хреново живем
Вы ветку перепутали: в эту писать нужноСтало відомо, скільки в середньому заробляють судді КСУ
да и с "адресом" мимо...
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_hunter
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