|
|
|
Стало відомо, скільки в середньому заробляють судді КСУ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 лис, 2020 12:05
Пропонуємо до обговорення:
На виплату зарплати одного судді Конституційного Суду України за 10 місяців 2020 року було витрачено близько 2,5 млн грн, а середній розмір винагороди судді КС становить 254 тис. грн на місяць.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки в середньому заробляють судді КСУ
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91140
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 11 лис, 2020 12:05
Вся судейская система коррумпирована и недееспособна,а кс доверяют.Полный бред заевшихся чиновников.
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 2157
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 545 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 лис, 2020 12:21
Норм. и адекватная зп 250 т.! Служебное авто служебное жилье. Почему клоуны не могут найти со всей Украины достойного работникана такую должность???
-
l4567
-
-
- Повідомлень: 193
- З нами з: 10.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 лис, 2020 12:38
Полный бред......
За что платить такие деньги, если они защищают только себя, а не народ который представляют???!!!!!
-
anton_gms
-
-
- Повідомлень: 842
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 лис, 2020 13:02
Нормальненько так....
-
ketrax70
-
-
- Повідомлень: 45
- З нами з: 15.10.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|