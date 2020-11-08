Стало відомо, скільки в середньому заробляють судді КСУ

anton_gms написав:
Полный бред......
За что платить такие деньги, если они защищают только себя, а не народ который представляют???!!!!!
"это должно происходить только в рамках Основного Закона Украины», – уточняется в сообщении.
В каком месте судьи неправы?
Я внимательно прочитал Конституцию и внимательно прочитал ту галиматью которую напринимало правительство, а судьи отменили - она действительно ПРЯМО ПРОТИВОРЕЧИТ Конституции Украины.
Далее, считаете 250 тыс. - это много?
Ну так узнайте во сколько обходится содержание "хатынкы" гаранта Конституции.
Да-да, той самой в которую он перед выборами клятвенно божился-обещался не заселятся.
И ещё вопрос на засыпку: какой у чиновника должна быть з/п, чтобы он не брал взятки?
Вот просто цифра, чтобы он сказал "мне этого вполне достаточно для нормальной жизни, поэтому могу работать честно"?