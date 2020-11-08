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Стало відомо, скільки в
середньому заробляють судді КСУ

Стало відомо, скільки в середньому заробляють судді КСУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 12:05

Стало відомо, скільки в середньому заробляють судді КСУ

Пропонуємо до обговорення:
На виплату зарплати одного судді Конституційного Суду України за 10 місяців 2020 року було витрачено близько 2,5 млн грн, а середній розмір винагороди судді КС становить 254 тис. грн на місяць.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 12:05

Вся судейская система коррумпирована и недееспособна,а кс доверяют.Полный бред заевшихся чиновников.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 12:21

Норм. и адекватная зп 250 т.! Служебное авто служебное жилье. Почему клоуны не могут найти со всей Украины достойного работникана такую должность???
l4567
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 12:38

Полный бред......
За что платить такие деньги, если они защищают только себя, а не народ который представляют???!!!!!
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 13:02

Нормальненько так....
ketrax70
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 17:00

  anton_gms написав:Полный бред......
За что платить такие деньги, если они защищают только себя, а не народ который представляют???!!!!!

"это должно происходить только в рамках Основного Закона Украины», – уточняется в сообщении.

В каком месте судьи неправы?
Я внимательно прочитал Конституцию и внимательно прочитал ту галиматью которую напринимало правительство, а судьи отменили - она действительно ПРЯМО ПРОТИВОРЕЧИТ Конституции Украины.

Далее, считаете 250 тыс. - это много?
Ну так узнайте во сколько обходится содержание "хатынкы" гаранта Конституции.
Да-да, той самой в которую он перед выборами клятвенно божился-обещался не заселятся.

И ещё вопрос на засыпку: какой у чиновника должна быть з/п, чтобы он не брал взятки?
Вот просто цифра, чтобы он сказал "мне этого вполне достаточно для нормальной жизни, поэтому могу работать честно"?
Grover
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 17:10

Re: Стало відомо, скільки в середньому заробляють судді КСУ

Grover написав:
  anton_gms написав:....

И ещё вопрос на засыпку: какой у чиновника должна быть з/п, чтобы он не брал взятки?
Вот просто цифра, чтобы он сказал "мне этого вполне достаточно для нормальной жизни, поэтому могу работать честно"?
денег много не бывает
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 18:58

Re: Стало відомо, скільки в середньому заробляють судді КСУ

  Grover написав:ту галиматью которую напринимало правительство, а судьи отменили - она действительно ПРЯМО ПРОТИВОРЕЧИТ Конституции Украины.

Далее, считаете 250 тыс. - это много?

Так власти наши зеленые и не собираются останавливаться, вытирают ноги и другие части Конституцией, в турборежиме, как стахановцы https://news.finance.ua/ua/news/-/48192 ... laruvannya

250 т. грн в Украине - это МНОГО. Да.
Вопрос в другом. Судьи эти даже за эту приличную зп не хотят качественно выполнять свою работу, добросовестно и главное, своевременно.
Ведь этот закон они рассмотрели исходя из своих шкурных интересов и лишь после того, как часть из них сама попала под его действие. Как говорится, когда петух в *опу клюнул.
В то же время, куча антиконституционных законов продолжает годами "лежать" без их рассмотрения по-сути, те же законы о земле, о языках, о образовании и т.д.
Очевидно что надо ставить им какие то временные рамки для ответов,дабы контролировать качество работы и т.п. вещи. Но, не разгонять - как это предлагает первый человек в стране, "дипломированный юрист" Зеленский или же отменять "временно" решения конституционного суда :shock: как это предлагает второй человек в стране, глава ВР Разумков. Это ж ни в какие ворота... :idea:
Востаннє редагувалось EKO в Сер 11 лис, 2020 19:05, всього редагувалось 1 раз.
Шли в Европу.
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EKO
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 19:05

Вот где резерв экономии.Такие зарплаты они получают как раз для того,чтобы нарушать закон и обслуживать коррупционеров во власти.За риски,так сказать.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 19:13

  Scotch написав:Вот где резерв экономии.Такие зарплаты они получают как раз для того,чтобы нарушать закон и обслуживать коррупционеров во власти.За риски,так сказать.

Резерв экономии - это, например, грохнуть совершенно бесполезное НАБУ с их тактическими носками - на корню. На должностях один сплошной семейный подряд и даже целые семейные династии. Мужья и жены с детьми, только дедушек с бабушками не хватает.
Еще есть НАЗК, ДБР, прокуратура, МВД - наполовину сократить этих бумагомарателей и никто не заметит никакой разницы, кроме них самих.
Выхлопа 0,0 а выделяют на них миллиарды гривень в год.
Шли в Европу.
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EKO
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