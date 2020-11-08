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Стало відомо, скільки в середньому заробляють судді КСУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 лис, 2020 12:05
Пропонуємо до обговорення:
На виплату зарплати одного судді Конституційного Суду України за 10 місяців 2020 року було витрачено близько 2,5 млн грн, а середній розмір винагороди судді КС становить 254 тис. грн на місяць.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки в середньому заробляють судді КСУ
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R2
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Додано: Сер 11 лис, 2020 12:05
Вся судейская система коррумпирована и недееспособна,а кс доверяют.Полный бред заевшихся чиновников.
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sena_2008atp
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Додано: Сер 11 лис, 2020 12:21
Норм. и адекватная зп 250 т.! Служебное авто служебное жилье. Почему клоуны не могут найти со всей Украины достойного работникана такую должность???
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l4567
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Додано: Сер 11 лис, 2020 12:38
Полный бред......
За что платить такие деньги, если они защищают только себя, а не народ который представляют???!!!!!
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anton_gms
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Додано: Сер 11 лис, 2020 13:02
Нормальненько так....
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ketrax70
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Додано: Сер 11 лис, 2020 17:00
anton_gms написав:
Полный бред......
За что платить такие деньги, если они защищают только себя, а не народ который представляют???!!!!!
"это должно происходить только в рамках Основного Закона Украины», – уточняется в сообщении.
В каком месте судьи неправы?
Я внимательно прочитал Конституцию и внимательно прочитал ту галиматью которую напринимало правительство, а судьи отменили - она действительно ПРЯМО ПРОТИВОРЕЧИТ Конституции Украины.
Далее, считаете 250 тыс. - это много?
Ну так узнайте во сколько обходится содержание "хатынкы" гаранта Конституции.
Да-да, той самой в которую он перед выборами клятвенно божился-обещался не заселятся.
И ещё вопрос на засыпку: какой у чиновника должна быть з/п, чтобы он не брал взятки?
Вот просто цифра, чтобы он сказал "мне этого вполне достаточно для нормальной жизни, поэтому могу работать честно"?
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Grover
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Додано: Сер 11 лис, 2020 17:10
Grover написав: anton_gms написав:
....
И ещё вопрос на засыпку: какой у чиновника должна быть з/п, чтобы он не брал взятки?
Вот просто цифра, чтобы он сказал "мне этого вполне достаточно для нормальной жизни, поэтому могу работать честно"?
денег много не бывает
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GALeon
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Додано: Сер 11 лис, 2020 18:58
Grover написав:
ту галиматью которую напринимало правительство, а судьи отменили - она действительно ПРЯМО ПРОТИВОРЕЧИТ Конституции Украины.
Далее, считаете 250 тыс. - это много?
Так власти наши зеленые и не собираются останавливаться, вытирают ноги и другие части Конституцией, в турборежиме, как стахановцы https://news.finance.ua/ua/news/-/48192 ... laruvannya
250 т. грн в Украине - это МНОГО
. Да.
Вопрос в другом. Судьи эти даже за эту приличную зп не хотят качественно выполнять свою работу, добросовестно и главное, своевременно.
Ведь этот закон они рассмотрели исходя из своих шкурных интересов и лишь после того, как часть из них сама попала под его действие. Как говорится, когда петух в *опу клюнул.
В то же время, куча антиконституционных законов продолжает годами "лежать" без их рассмотрения по-сути, те же законы о земле, о языках, о образовании и т.д.
Очевидно что надо ставить им какие то временные рамки для ответов,дабы контролировать качество работы и т.п. вещи. Но, не разгонять - как это предлагает первый человек в стране, "дипломированный юрист" Зеленский или же отменять "временно" решения конституционного суда
как это предлагает второй человек в стране, глава ВР Разумков. Это ж ни в какие ворота...
Востаннє редагувалось EKO
в Сер 11 лис, 2020 19:05, всього редагувалось 1 раз.
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
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Додано: Сер 11 лис, 2020 19:05
Вот где резерв экономии.Такие зарплаты они получают как раз для того,чтобы нарушать закон и обслуживать коррупционеров во власти.За риски,так сказать.
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Scotch
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Додано: Сер 11 лис, 2020 19:13
Scotch написав:
Вот где резерв экономии.Такие зарплаты они получают как раз для того,чтобы нарушать закон и обслуживать коррупционеров во власти.За риски,так сказать.
Резерв экономии - это, например, грохнуть совершенно бесполезное НАБУ с их тактическими носками - на корню. На должностях один сплошной семейный подряд и даже целые семейные династии. Мужья и жены с детьми, только дедушек с бабушками не хватает.
Еще есть НАЗК, ДБР, прокуратура, МВД - наполовину сократить этих бумагомарателей и никто не заметит никакой разницы, кроме них самих.
Выхлопа 0,0 а выделяют на них миллиарды гривень в год.
Шли в Европу.
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EKO
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