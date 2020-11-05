Сума одного переказу з України зросла на 33% до 510 доларів.
Дивися повний текст НБУ назвав найбільших отримувачів грошових переказів з України.
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Додано: Сер 11 лис, 2020 12:14
НБУ назвав найбільших отримувачів грошових переказів з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ назвав найбільших отримувачів грошових переказів з України.
Додано: Сер 11 лис, 2020 12:14
якщо порахувати з РФ в Україну переказали 136 млн, з України на РФ переказали 116 млн. Різниця складає 20 млн дол.США
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