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Іспанія планує безплатно
вакцинувати щонайменше 10...

Іспанія планує безплатно вакцинувати щонайменше 10...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 15:02

Іспанія планує безплатно вакцинувати щонайменше 10...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд Іспанії планує прищепити проти COVID-19 щонайменше 10 мільйонів громадян вакциною, розробленою компанією Pfizer та її німецьким партнером BioNTech.

Дивися повний текст Іспанія планує безплатно вакцинувати щонайменше 10 мільйонів громадян.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 15:02

Бесплатно-это когда государство заботится о здоровье своих граждан.У нас врядли будет бесплатно.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 15:18

  sena_2008atp написав:Бесплатно-это когда государство заботится о здоровье своих граждан.У нас врядли будет бесплатно.

Так это же "всего лишь новый обычный грип" -- зачем деньги зря тратить? -- народ, вон, против карантина выходного дня протестовал -- это же бесчеловечно лишать людей таких архиважных вещей как киношки/рестики из-за какой-то болячки.
_hunter
 
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