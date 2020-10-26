Уряд Іспанії планує прищепити проти COVID-19 щонайменше 10 мільйонів громадян вакциною, розробленою компанією Pfizer та її німецьким партнером BioNTech.
Дивися повний текст Іспанія планує безплатно вакцинувати щонайменше 10 мільйонів громадян.
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Додано: Сер 11 лис, 2020 15:02
Іспанія планує безплатно вакцинувати щонайменше 10...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Іспанія планує безплатно вакцинувати щонайменше 10 мільйонів громадян.
Додано: Сер 11 лис, 2020 15:02
Бесплатно-это когда государство заботится о здоровье своих граждан.У нас врядли будет бесплатно.
Додано: Сер 11 лис, 2020 15:18
Так это же "всего лишь новый обычный грип" -- зачем деньги зря тратить? -- народ, вон, против карантина выходного дня протестовал -- это же бесчеловечно лишать людей таких архиважных вещей как киношки/рестики из-за какой-то болячки.
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