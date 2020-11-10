У жовтні 2020 року середні процентні ставки банків за новими депозитами у гривні для населення склали 8,9% річних.
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Додано: Сер 11 лис, 2020 15:24
Банки знизили депозитні ставки для населення
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Дивися повний текст Банки знизили депозитні ставки для населення.
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