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Банки знизили депозитні
ставки для населення

Банки знизили депозитні ставки для населення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 15:24

Банки знизили депозитні ставки для населення

Пропонуємо до обговорення:
У жовтні 2020 року середні процентні ставки банків за новими депозитами у гривні для населення склали 8,9% річних.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 15:24

депозиты теперь только для избранных слуг народа (ОВГЗ)
censerus
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 18:00

Странно, но в моём случае то, что написано в статье, это правда. З.П. на карантине выросла, расходы уменьшились, стал ложить деньги на депозит. Процент конечно смешной, валюта выросла за этот год более чем на 20%, а ставки по депозиту реальные до 6%. Выиграл тот, кто деньги конвертировал и проложил в банку, стеклянную.
zavada_yarick
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 22:40

  zavada_yarick написав:Выиграл тот, кто деньги конвертировал и проложил в банку, стеклянную.


И так уже 30 лет. :)
andrein
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