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Довгобуди Укрбуду: Київміськбуд
ввів у експлуатацію...

Довгобуди Укрбуду: Київміськбуд ввів у експлуатацію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 16:16

Довгобуди Укрбуду: Київміськбуд ввів у експлуатацію...

Пропонуємо до обговорення:
Холдингова компанія Київміськбуд ввела в експлуатацію житловий комплекс Пектораль у Святошинському районі Києва, який раніше був прийнятий в управління від будівельної компанії Укрбуд Девелопмент.

Дивися повний текст Довгобуди Укрбуду: Київміськбуд ввів у експлуатацію черговий ЖК.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 16:16

В эксплуатацию ввели, но людей не пускают.
pavel_kyev
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