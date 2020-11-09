В Україні з 14 листопада вводять карантин вихідного дня. Нові обмеження діятимуть з 00:00 суботи до 00:00 неділі.
Дивися повний текст В Україні впровадили карантин вихідного дня.
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Додано: Сер 11 лис, 2020 16:24
В Україні впровадили карантин вихідного дня
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Дивися повний текст В Україні впровадили карантин вихідного дня.
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