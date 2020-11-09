В Україні впровадили карантин вихідного дня

Додано: Сер 11 лис, 2020 19:36

поддерживаю предыдущего оратора, хотя бы температуру мерять на входе в метро. В Китае везде меряли даже посреди улицы забор в нем калитка, померял-прошёл. В метро крутятся миллионы денег от рекламы, а на элементарное не хватает то ли денег, то ли мозгов.

верю в евро... по 1,4

не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat