В Україні з 14 листопада вводять карантин вихідного дня. Нові обмеження діятимуть з 00:00 суботи до 00:00 неділі.
Дивися повний текст В Україні впровадили карантин вихідного дня.
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Додано: Сер 11 лис, 2020 16:24
В Україні впровадили карантин вихідного дня
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні впровадили карантин вихідного дня.
Додано: Сер 11 лис, 2020 19:18
Показуха в чистом виде и имитация бурной деятельности.Что действительно нужно делать-разгрузить транспорт в час пик.Но это мы не можем...
Додано: Сер 11 лис, 2020 19:36
Re: В Україні впровадили карантин вихідного дня
поддерживаю предыдущего оратора, хотя бы температуру мерять на входе в метро. В Китае везде меряли даже посреди улицы забор в нем калитка, померял-прошёл. В метро крутятся миллионы денег от рекламы, а на элементарное не хватает то ли денег, то ли мозгов.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Сер 11 лис, 2020 20:18
Re: В Україні впровадили карантин вихідного дня
Режим карантина выходного дня может продлится в Украине до апреля 2021 года.
Такой прогноз дал глава Минздрава Максим Степанов з в эфире ток-шоу "Хард с Наташей Влащенко".
"Мы будем достаточно сложно проходить этот период, мы считаем, что до апреля. И речь сейчас не о идет о том, в состоянии ли мы его пройти легко – нет, будем проходить его сложно", – сказал он в эфире программы
По словам министра, вопрос в том, с какими людскими потерями удастся пройти этот период. "Наша задача, чтобы количество этих потерь было минимальным. У нас действительно очень сложная ситуация", – подчеркнул Степанов.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Сер 11 лис, 2020 20:42
Велюр тоже закроют? И как то обошли стороной продовольственные рынки.
Додано: Сер 11 лис, 2020 21:03
значит эпицентры снова работать будут - они теперь у себя и продукты продают, значит можно.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Сер 11 лис, 2020 21:04
Додано: Сер 11 лис, 2020 21:33
Меряли, в предыдущий локдаун, когда было в 10 раз меньше зараженных в день и без масок не пускали, теперь маски по желанию температуру не меряют причем нигде.
Все это похоже на какой то цирк фриков.
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