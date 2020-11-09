RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні впровадили
карантин вихідного дня

В Україні впровадили карантин вихідного дня
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 16:24

В Україні впровадили карантин вихідного дня

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з 14 листопада вводять карантин вихідного дня. Нові обмеження діятимуть з 00:00 суботи до 00:00 неділі.

Дивися повний текст В Україні впровадили карантин вихідного дня.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91150
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 16:24

так а где поддержка?
prstuff
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 03.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 19:18

Показуха в чистом виде и имитация бурной деятельности.Что действительно нужно делать-разгрузить транспорт в час пик.Но это мы не можем...
Scotch
 
Повідомлень: 745
З нами з: 01.08.10
Подякував: 84 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 19:36

Re: В Україні впровадили карантин вихідного дня

поддерживаю предыдущего оратора, хотя бы температуру мерять на входе в метро. В Китае везде меряли даже посреди улицы забор в нем калитка, померял-прошёл. В метро крутятся миллионы денег от рекламы, а на элементарное не хватает то ли денег, то ли мозгов.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5046
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1039 раз.
Подякували: 1453 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 20:18

Re: В Україні впровадили карантин вихідного дня

Режим карантина выходного дня может продлится в Украине до апреля 2021 года.

Такой прогноз дал глава Минздрава Максим Степанов з в эфире ток-шоу "Хард с Наташей Влащенко".

"Мы будем достаточно сложно проходить этот период, мы считаем, что до апреля. И речь сейчас не о идет о том, в состоянии ли мы его пройти легко – нет, будем проходить его сложно", – сказал он в эфире программы

По словам министра, вопрос в том, с какими людскими потерями удастся пройти этот период. "Наша задача, чтобы количество этих потерь было минимальным. У нас действительно очень сложная ситуация", – подчеркнул Степанов.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5046
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1039 раз.
Подякували: 1453 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 20:42

Велюр тоже закроют? И как то обошли стороной продовольственные рынки.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7317
З нами з: 30.11.12
Подякував: 111 раз.
Подякували: 693 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 21:03

значит эпицентры снова работать будут - они теперь у себя и продукты продают, значит можно.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
Повідомлень: 932
З нами з: 27.05.15
Подякував: 152 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 21:04

  swan forever написав:значит эпицентры снова работать будут - они теперь у себя и продукты продают, значит можно.


Ну так продукты это святое. А гвозди, вёдра и краски это попутные товары.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7317
З нами з: 30.11.12
Подякував: 111 раз.
Подякували: 693 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 21:33

  vitaliian написав:поддерживаю предыдущего оратора, хотя бы температуру мерять на входе в метро. В Китае везде меряли даже посреди улицы забор в нем калитка, померял-прошёл. В метро крутятся миллионы денег от рекламы, а на элементарное не хватает то ли денег, то ли мозгов.

Меряли, в предыдущий локдаун, когда было в 10 раз меньше зараженных в день и без масок не пускали, теперь маски по желанию температуру не меряют причем нигде.
Все это похоже на какой то цирк фриков.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10130
З нами з: 03.11.08
Подякував: 774 раз.
Подякували: 2223 раз.
 
Профіль
1
6
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Чому тотальний карантин в Україні можуть ввести...
R2 » Сер 11 лис, 2020 16:52
2 81
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 лис, 2020 19:31
Scotch
Шмигаль про "карантин вихідного дня": Кабмін готовий...
R2 » Сер 11 лис, 2020 10:49
3 131
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 лис, 2020 19:23
Scotch
Карантин вихідного дня допоможе уникнути жорсткого... 1, 2, 3
R2 » Пон 09 лис, 2020 20:57
28 2370
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лис, 2020 17:48
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (17495)
11.11.2020 21:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.