В Україні впровадили карантин вихідного дня

Додано: Чет 12 лис, 2020 16:51
ruvex написав: vitaliian написав:
поддерживаю предыдущего оратора, хотя бы температуру мерять на входе в метро. В Китае везде меряли даже посреди улицы забор в нем калитка, померял-прошёл. В метро крутятся миллионы денег от рекламы, а на элементарное не хватает то ли денег, то ли мозгов.
Меряли, в предыдущий локдаун, когда было в 10 раз меньше зараженных в день и без масок не пускали, теперь маски по желанию температуру не меряют причем нигде и нет ограничения на количество людей в торг залах.Все это похоже на какой то цирк фриков.
почему похоже? это он и есть! Какой поп, такой и приход.
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