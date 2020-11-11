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В Україні впровадили
карантин вихідного дня

В Україні впровадили карантин вихідного дня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 16:51

  ruvex написав:
  vitaliian написав:поддерживаю предыдущего оратора, хотя бы температуру мерять на входе в метро. В Китае везде меряли даже посреди улицы забор в нем калитка, померял-прошёл. В метро крутятся миллионы денег от рекламы, а на элементарное не хватает то ли денег, то ли мозгов.

Меряли, в предыдущий локдаун, когда было в 10 раз меньше зараженных в день и без масок не пускали, теперь маски по желанию температуру не меряют причем нигде и нет ограничения на количество людей в торг залах.
Все это похоже на какой то цирк фриков.

почему похоже? это он и есть! Какой поп, такой и приход.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
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