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В Європі зроблять ще одну
спробу захистити "Північний...

В Європі зроблять ще одну спробу захистити "Північний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 16:35

В Європі зроблять ще одну спробу захистити "Північний...

Пропонуємо до обговорення:
Європа в зв'язку з санкціями США проти газопроводу "Північний потік-2" зібралася зміцнювати свою валюту - євро, щоб знизити залежність від долара.

Дивися повний текст В Європі зроблять ще одну спробу захистити \"Північний потік-2\" від санкцій США.
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 16:35

топят деньги..............................
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