Таку думку в ефірі Апостроф Live висловив лікар-інфекціоніст Вадим Аристов.
Дивися повний текст Чому тотальний карантин в Україні можуть ввести несподівано - думка лікаря.
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Додано: Сер 11 лис, 2020 16:52
Чому тотальний карантин в Україні можуть ввести...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чому тотальний карантин в Україні можуть ввести несподівано - думка лікаря.
Додано: Сер 11 лис, 2020 16:52
Оп-па! Вот так нежданчик! Зато потратим деньги из коронавирусного фонда на телесериалы.
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