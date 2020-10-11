Про це на засіданні уряду заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Дивися повний текст МОЗ пропонує запровадити час для пенсіонерів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 лис, 2020 17:15
МОЗ пропонує запровадити час для пенсіонерів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МОЗ пропонує запровадити час для пенсіонерів.
Додано: Сер 11 лис, 2020 17:19
Дискримінація людей за віком. Якийсь витончений фашизм. Якщо ти певного віку то їсти можеш купити по певних годинах.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|