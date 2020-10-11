Про це на засіданні уряду заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Дивися повний текст МОЗ пропонує запровадити час для пенсіонерів.
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Додано: Сер 11 лис, 2020 17:15
МОЗ пропонує запровадити час для пенсіонерів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МОЗ пропонує запровадити час для пенсіонерів.
Додано: Сер 11 лис, 2020 17:19
Дискримінація людей за віком. Якийсь витончений фашизм. Якщо ти певного віку то їсти можеш купити по певних годинах.
Додано: Сер 11 лис, 2020 19:02
Маразматики.Они хоть представляют,что будет твориться в супермаркетах в эти два часа?Это будет похуже часа пик.К тому же все остальные категории тоже будут ходить в это время.
Додано: Сер 11 лис, 2020 19:07
Наверное, по примеру других стран, в выделенные часы смогут обслуживаться только пожилые люди. А в остальное время все без ограничений. Не пойму, о какой дискриминации идет речь?
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