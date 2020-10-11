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МОЗ пропонує запровадити
час для пенсіонерів

МОЗ пропонує запровадити час для пенсіонерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 17:15

МОЗ пропонує запровадити час для пенсіонерів

Пропонуємо до обговорення:
Про це на засіданні уряду заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Дивися повний текст МОЗ пропонує запровадити час для пенсіонерів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 17:15

якась дурня в такій редакції.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 17:19

Дискримінація людей за віком. Якийсь витончений фашизм. Якщо ти певного віку то їсти можеш купити по певних годинах.
Nicolas21
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 19:02

Маразматики.Они хоть представляют,что будет твориться в супермаркетах в эти два часа?Это будет похуже часа пик.К тому же все остальные категории тоже будут ходить в это время.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 19:07

Наверное, по примеру других стран, в выделенные часы смогут обслуживаться только пожилые люди. А в остальное время все без ограничений. Не пойму, о какой дискриминации идет речь?
Gastarbaiter
 
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