У Раді розблокували розгляд законопроекту Разумкова щодо...

Додано: Сер 11 лис, 2020 18:30
Офигенно девки пляшут.
Отбрили Дубинского и его законопроект №4304-1 "как не соответствующий антикоррупционному законодательству и содержащий коррупционные риски" и который, если б его приняли, всего то обязывал Кабмин в течении недели разработать и внести на сессию ВР правки в те статьи, что отбраковал КСУ. Тем самым закрыть вопрос с этим не декларированием. Законопроект полностью соответствует Конституции, если что.
Какие риски, они с дерева высокого упали все там?
Вместо этого, эти бездари поддержали 4304 Разумкова, который НЕКОНСТИТУЦИОНЕН, о чем прямо указано в выводе Главного научно-экспертного управления ВР.
И который естественно что отменит тот же самый КСУ как противоречащий Конституции.
Клоуны и цирк. Самый дорогой в мире.
Это и близко даже не Годурас... калиброванный Сомалилэнд во всей красе