Народні депутати у середньому офіційно заробляють майже 40 тис. грн.
Дивися повний текст Скільки отримують українські нардепи (інфографіка).
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Додано: Сер 11 лис, 2020 19:08
Скільки отримують українські нардепи (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки отримують українські нардепи (інфографіка).
Додано: Сер 11 лис, 2020 19:08
Вот где резерв экономии.Бездельники и коррупционеры.А пенсы пусть живут на 2000 гривен.Официальный геноцид.Вдумайтесь-один депутан получает на руки 122 тыс гривен,за которые не требуется отчёт,и в принципе,может их все положить себе в карман.
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