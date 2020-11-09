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Скільки отримують українські
нардепи (інфографіка)

Скільки отримують українські нардепи (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 19:08

Скільки отримують українські нардепи (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Народні депутати у середньому офіційно заробляють майже 40 тис. грн.

Дивися повний текст Скільки отримують українські нардепи (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 19:08

Вот где резерв экономии.Бездельники и коррупционеры.А пенсы пусть живут на 2000 гривен.Официальный геноцид.Вдумайтесь-один депутан получает на руки 122 тыс гривен,за которые не требуется отчёт,и в принципе,может их все положить себе в карман.
Scotch
 
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