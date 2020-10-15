RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Alphabet роздаватиме
інтернет за допомогою світла

Alphabet роздаватиме інтернет за допомогою світла
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 02:11

Alphabet роздаватиме інтернет за допомогою світла

Пропонуємо до обговорення:
Материнська компанія Google – Alphabet – представила Project Taara. Це проект роздачі інтернету, який використовує напрацювання технології космічного зв'язку (FSOC). Її вже протестували на кількох населених пунктах в штаті Андхра-Прадеш, Індія.

Дивися повний текст Alphabet роздаватиме інтернет за допомогою світла.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91151
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 02:11

"свет в качестве оптоволоконных кабелей" А в качестве света, который сейчас внутри оптоволоконных кабелей, тогда что? :O
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 630
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Глобальний інтернет Маска: перші результати швидкості та... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Вів 03 лис, 2020 08:57
42 3794
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 лис, 2020 00:53
tar-ru
У Києві за допомогою комп’ютерного вірусу викрали будівлю
R2 » Вів 03 лис, 2020 17:14
1 133
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 лис, 2020 17:14
Конрад Карлович
Іван Портний: як українці обирають інтернет-магазин
R2 » Чет 15 жов, 2020 21:06
3 220
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 лис, 2020 23:30
us_capri_123

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.