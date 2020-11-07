Мова йде про пристрій, що отримав назву MIJIA Supercharged Steam Garment Ironing Machine. Парова прасувальна машина оцінена в 499 юанів ($75).
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Додано: Чет 12 лис, 2020 02:29
Xiaomi випустила парову прасувальну машину (фото)
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Дивися повний текст Xiaomi випустила парову прасувальну машину (фото).
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