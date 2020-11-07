RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Чи бояться українці штрафів
за відсутність маски?...

Чи бояться українці штрафів за відсутність маски?...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 05:24

Чи бояться українці штрафів за відсутність маски?...

Пропонуємо до обговорення:
Ще після введення карантину у березні Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо запобігання поширенню коронавірусу.

Дивися повний текст Чи бояться українці штрафів за відсутність маски? (опитування).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91153
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 05:24

Ну тогда начинайте штрафовать с себя, с главного ведущего без намордника и далее вниз по списку 8)

сессия верховной рады от 6 ноября, с 14 минуты все можно видеть https://youtu.be/wTG9u26AbbY?t=851
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6448
З нами з: 10.04.09
Подякував: 3019 раз.
Подякували: 1917 раз.
 
Профіль
1
3
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Абонплату на газ перерахують: усі українці через місяць... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Сер 04 лис, 2020 11:02
48 5038
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лис, 2020 10:43
shapo
Українці повинні подати декларації сплатити податок на... 1, 2
R2 » Суб 07 лис, 2020 16:03
14 1945
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 лис, 2020 23:48
Giroi
В НБУ назвали головні причини, чому українці не...
R2 » Сер 04 лис, 2020 21:49
6 597
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 лис, 2020 08:22
vitaliy_berdinskikh

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.