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Якщо нічого не робити, ліжок не буде вже 10-15 грудня, -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 лис, 2020 09:47
Пропонуємо до обговорення:
Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Дивися повний текст Якщо нічого не робити, ліжок не буде вже 10-15 грудня, - Шмигаль
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Додано: Чет 12 лис, 2020 09:47
А что же вы сделали с марта месяца?
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