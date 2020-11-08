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Якщо нічого не робити, ліжок
не буде вже 10-15 грудня, -...

Якщо нічого не робити, ліжок не буде вже 10-15 грудня, -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 09:47

Якщо нічого не робити, ліжок не буде вже 10-15 грудня, -...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Дивися повний текст Якщо нічого не робити, ліжок не буде вже 10-15 грудня, - Шмигаль.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 09:47

А что же вы сделали с марта месяца?
sena_2008atp
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