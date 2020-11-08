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Якщо нічого не робити, ліжок
не буде вже 10-15 грудня, -...

Якщо нічого не робити, ліжок не буде вже 10-15 грудня, -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 09:47

Якщо нічого не робити, ліжок не буде вже 10-15 грудня, -...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Дивися повний текст Якщо нічого не робити, ліжок не буде вже 10-15 грудня, - Шмигаль.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 09:47

А что же вы сделали с марта месяца?
sena_2008atp
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Это он признается в том что исполнительная власть ничего не делает?
hlaaluu
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 11:15

Предлагаю не ложить в больницу де***, которые в магазинах ходят с масками на подбородках. и стоит в полуметре от тебя - можно кожей лица почувствовать дыхание. Я на выходных стоял возле входа в Сильпо 5 минут и смотрел, сколько входящих обрабатывает руки антисептиком. на 30 вошедших людей аж 7 обработали руки при входе. Каждый из входящих открывал двери держась за ручку. В час эту ручку трогает несколько сотен человек. потом человек в магазине этими же руками достает мобильник, кошелек, берет своего ребенка за руку. При выходе, вообще никто не обрабатывает - потому как руки заняты пакетами. Я до сих пор удивлен, что у нас больных в разы меньше чем в европейских странах. При таком подходе населения - должно быть наоборот. Хотя скорых с сиренами реально стало больше.
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 11:28

  ALexxxS написав:Предлагаю не ложить в больницу де***, которые в магазинах ходят с масками на подбородках. и стоит в полуметре от тебя - можно кожей лица почувствовать дыхание. Я на выходных стоял возле входа в Сильпо 5 минут и смотрел, сколько входящих обрабатывает руки антисептиком. на 30 вошедших людей аж 7 обработали руки при входе. Каждый из входящих открывал двери держась за ручку. В час эту ручку трогает несколько сотен человек. потом человек в магазине этими же руками достает мобильник, кошелек, берет своего ребенка за руку. При выходе, вообще никто не обрабатывает - потому как руки заняты пакетами. Я до сих пор удивлен, что у нас больных в разы меньше чем в европейских странах. При таком подходе населения - должно быть наоборот. Хотя скорых с сиренами реально стало больше.


У вас болезнь "майкла джексона" тот в перчатках ходил в общественных местах без эпидемий.Не стоит принимать так близко к сердцу,есть эпителий он сражается с микробами.
Что много набралось в магазине от касаний-помойте с мылом прийдя домой.
Nervs
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 11:32

  ALexxxS написав:Предлагаю не ложить в больницу де***, которые в магазинах ходят с масками на подбородках. и стоит в полуметре от тебя - можно кожей лица почувствовать дыхание. ...

Идея хорошая, только как их отличать-то?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 12:09

Причем здесь койки, главное - "дороги", если с "дураками" ничего не поделать.
Dikoy
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 12:37

  Nervs написав:
  ALexxxS написав:Предлагаю не ложить в больницу де***, которые в магазинах ходят с масками на подбородках. и стоит в полуметре от тебя - можно кожей лица почувствовать дыхание. Я на выходных стоял возле входа в Сильпо 5 минут и смотрел, сколько входящих обрабатывает руки антисептиком. на 30 вошедших людей аж 7 обработали руки при входе. Каждый из входящих открывал двери держась за ручку. В час эту ручку трогает несколько сотен человек. потом человек в магазине этими же руками достает мобильник, кошелек, берет своего ребенка за руку. При выходе, вообще никто не обрабатывает - потому как руки заняты пакетами. Я до сих пор удивлен, что у нас больных в разы меньше чем в европейских странах. При таком подходе населения - должно быть наоборот. Хотя скорых с сиренами реально стало больше.


У вас болезнь "майкла джексона" тот в перчатках ходил в общественных местах без эпидемий.Не стоит принимать так близко к сердцу,есть эпителий он сражается с микробами.
Что много набралось в магазине от касаний-помойте с мылом прийдя домой.


Вы сейчас как один мой родственник говорите. Тоже с меня ржал летом. Маску категорически не одевал, ну и руки мыл только перед едой. Щас лежит уже неделю в областной больнице на юге страны. на ИВЛ. Сам дышать не может. При этом потратил уже около 10 тыс. на лекарства и помощь врачам и больнице. и я так понял он только вышел на уровень плато. разговаривать физически не может. Только пишет в мессенджерах. Так что лучше уж как Майкл Джексон - в перчатках
ALexxxS
 
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