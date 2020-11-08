Якщо нічого не робити, ліжок не буде вже 10-15 грудня, -...

Додано: Чет 12 лис, 2020 11:15

Предлагаю не ложить в больницу де***, которые в магазинах ходят с масками на подбородках. и стоит в полуметре от тебя - можно кожей лица почувствовать дыхание. Я на выходных стоял возле входа в Сильпо 5 минут и смотрел, сколько входящих обрабатывает руки антисептиком. на 30 вошедших людей аж 7 обработали руки при входе. Каждый из входящих открывал двери держась за ручку. В час эту ручку трогает несколько сотен человек. потом человек в магазине этими же руками достает мобильник, кошелек, берет своего ребенка за руку. При выходе, вообще никто не обрабатывает - потому как руки заняты пакетами. Я до сих пор удивлен, что у нас больных в разы меньше чем в европейских странах. При таком подходе населения - должно быть наоборот. Хотя скорых с сиренами реально стало больше.