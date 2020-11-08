Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Дивися повний текст Якщо нічого не робити, ліжок не буде вже 10-15 грудня, - Шмигаль.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 лис, 2020 09:47
Якщо нічого не робити, ліжок не буде вже 10-15 грудня, -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Якщо нічого не робити, ліжок не буде вже 10-15 грудня, - Шмигаль.
Додано: Чет 12 лис, 2020 11:15
Предлагаю не ложить в больницу де***, которые в магазинах ходят с масками на подбородках. и стоит в полуметре от тебя - можно кожей лица почувствовать дыхание. Я на выходных стоял возле входа в Сильпо 5 минут и смотрел, сколько входящих обрабатывает руки антисептиком. на 30 вошедших людей аж 7 обработали руки при входе. Каждый из входящих открывал двери держась за ручку. В час эту ручку трогает несколько сотен человек. потом человек в магазине этими же руками достает мобильник, кошелек, берет своего ребенка за руку. При выходе, вообще никто не обрабатывает - потому как руки заняты пакетами. Я до сих пор удивлен, что у нас больных в разы меньше чем в европейских странах. При таком подходе населения - должно быть наоборот. Хотя скорых с сиренами реально стало больше.
Додано: Чет 12 лис, 2020 11:32
Додано: Чет 12 лис, 2020 12:09
Причем здесь койки, главное - "дороги", если с "дураками" ничего не поделать.
Додано: Чет 12 лис, 2020 12:37
Вы сейчас как один мой родственник говорите. Тоже с меня ржал летом. Маску категорически не одевал, ну и руки мыл только перед едой. Щас лежит уже неделю в областной больнице на юге страны. на ИВЛ. Сам дышать не может. При этом потратил уже около 10 тыс. на лекарства и помощь врачам и больнице. и я так понял он только вышел на уровень плато. разговаривать физически не может. Только пишет в мессенджерах. Так что лучше уж как Майкл Джексон - в перчатках
Додано: Чет 12 лис, 2020 13:18
Re: Якщо нічого не робити, ліжок не буде вже 10-15 грудня, -
Додано: Чет 12 лис, 2020 13:38
Re: Якщо нічого не робити, ліжок не буде вже 10-15 грудня, -
Так обещали исчерпание коеек ещё в апреле, на крайняк в мае.
Наконец-то Кабинет Министров Шмыгаля добьётся того чем пугали ковидиотов ещё в марте.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 12 лис, 2020 14:08
Подкрепите ссылками "обещания"? Ковидиоты - это те, кто думает что он в танке и ходят с масками на пузе))Мне их не жаль, если они слягут. Жаль тех, кого они успеют заразить
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|