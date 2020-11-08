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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 12 лис, 2020 14:12
ALexxxS Вы еще не учли ручку корзинки,монитор весов,где пальцами все тыкают,и "трогательщиков-выбиральшиков" фруктов и овощей,сначала нос себе вытрет ,потом лимончик особенно круглый ищет.Скоро все джексонами будем,я уже стараюсь дверь,если толкать ,то на высоте более 2 метров,там хоть просто грязь "чистая")
Додано: Чет 12 лис, 2020 14:19
Re: Якщо нічого не робити, ліжок не буде вже 10-15 грудня, -
Ешьте ваш котелок, мистре Фикс
viewtopic.php?p=4897495#p4897495
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