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Якщо нічого не робити, ліжок
не буде вже 10-15 грудня, -...

Якщо нічого не робити, ліжок не буде вже 10-15 грудня, -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 14:12

ALexxxS Вы еще не учли ручку корзинки,монитор весов,где пальцами все тыкают,и "трогательщиков-выбиральшиков" фруктов и овощей,сначала нос себе вытрет ,потом лимончик особенно круглый ищет.Скоро все джексонами будем,я уже стараюсь дверь,если толкать ,то на высоте более 2 метров,там хоть просто грязь "чистая")
finua
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 14:19

Re: Якщо нічого не робити, ліжок не буде вже 10-15 грудня, -

  ALexxxS написав:Подкрепите ссылками "обещания"?

Ешьте ваш котелок, мистре Фикс
viewtopic.php?p=4897495#p4897495
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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