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Якщо нічого не робити, ліжок
не буде вже 10-15 грудня, -...

Якщо нічого не робити, ліжок не буде вже 10-15 грудня, -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 14:12

ALexxxS Вы еще не учли ручку корзинки,монитор весов,где пальцами все тыкают,и "трогательщиков-выбиральшиков" фруктов и овощей,сначала нос себе вытрет ,потом лимончик особенно круглый ищет.Скоро все джексонами будем,я уже стараюсь дверь,если толкать ,то на высоте более 2 метров,там хоть просто грязь "чистая")
finua
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 14:19

Re: Якщо нічого не робити, ліжок не буде вже 10-15 грудня, -

  ALexxxS написав:Подкрепите ссылками "обещания"?

Ешьте ваш котелок, мистре Фикс
viewtopic.php?p=4897495#p4897495
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 14:41

  vitaliy_berdinskikh написав:
  ALexxxS написав:Подкрепите ссылками "обещания"?

Ешьте ваш котелок, мистре Фикс
viewtopic.php?p=4897495#p4897495


Серьезный источник, мистер Факс :lol: .

Но даже здесь, человек обладающий мозгом поймет, что в какой-то инфекционке было выделено пару палат под Ковид. И они на тот момент были уже заняты. Просто сейчас целые больницы заняты. и не одна опорная на весь город. а почти все, более менее приспособленные под это.
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 14:45

  finua написав:ALexxxS Вы еще не учли ручку корзинки,монитор весов,где пальцами все тыкают,и "трогательщиков-выбиральшиков" фруктов и овощей,сначала нос себе вытрет ,потом лимончик особенно круглый ищет.Скоро все джексонами будем,я уже стараюсь дверь,если толкать ,то на высоте более 2 метров,там хоть просто грязь "чистая")


Аналогично. Но проблема в том, что в обществе еще полно дятлов, которые видят теорию заговора. И маску одевают, просто чтоб охрана впустила в магаз. А не из-за того, что в закрытом помещении со слабой вентиляцией можно легко разговаривать и разбрызгивать вирионы на несколько метров
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 14:46

Re: Якщо нічого не робити, ліжок не буде вже 10-15 грудня, -

Асфальтируйте дороги, будете укладывать прямо на полотно.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 14:58

Re: Якщо нічого не робити, ліжок не буде вже 10-15 грудня, -

  ALexxxS написав:Серьезный источник, мистер Факс

У вас, реальных ковидиотов страдающих от навязчивой коронопаранои - других источников и нет.

Что не мешает вам желать критикам ваших панических настроений "а тебе места не хватит на ИВЛ". :roll:
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Чет 12 лис, 2020 15:00, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 14:59

Все остальные кому нужно лечиться пусть умирают. Лечим только ковидло..
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 15:42

Как это ничего не делать!
Давайте еще отремонтируем дорогу Харьков - Белгород!
Сразу появятся и койкоместа, и кислород в больницах им зарплата у медиков вырастет.
vlinev2
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