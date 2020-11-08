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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 12 лис, 2020 14:12
ALexxxS Вы еще не учли ручку корзинки,монитор весов,где пальцами все тыкают,и "трогательщиков-выбиральшиков" фруктов и овощей,сначала нос себе вытрет ,потом лимончик особенно круглый ищет.Скоро все джексонами будем,я уже стараюсь дверь,если толкать ,то на высоте более 2 метров,там хоть просто грязь "чистая")
Додано: Чет 12 лис, 2020 14:19
Re: Якщо нічого не робити, ліжок не буде вже 10-15 грудня, -
Ешьте ваш котелок, мистре Фикс
viewtopic.php?p=4897495#p4897495
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 12 лис, 2020 14:41
Серьезный источник, мистер Факс .
Но даже здесь, человек обладающий мозгом поймет, что в какой-то инфекционке было выделено пару палат под Ковид. И они на тот момент были уже заняты. Просто сейчас целые больницы заняты. и не одна опорная на весь город. а почти все, более менее приспособленные под это.
Додано: Чет 12 лис, 2020 14:45
Аналогично. Но проблема в том, что в обществе еще полно дятлов, которые видят теорию заговора. И маску одевают, просто чтоб охрана впустила в магаз. А не из-за того, что в закрытом помещении со слабой вентиляцией можно легко разговаривать и разбрызгивать вирионы на несколько метров
Додано: Чет 12 лис, 2020 14:46
Re: Якщо нічого не робити, ліжок не буде вже 10-15 грудня, -
Асфальтируйте дороги, будете укладывать прямо на полотно.
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Додано: Чет 12 лис, 2020 14:58
Re: Якщо нічого не робити, ліжок не буде вже 10-15 грудня, -
У вас, реальных ковидиотов страдающих от навязчивой коронопаранои - других источников и нет.
Что не мешает вам желать критикам ваших панических настроений "а тебе места не хватит на ИВЛ".
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Чет 12 лис, 2020 15:00, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 12 лис, 2020 14:59
Все остальные кому нужно лечиться пусть умирают. Лечим только ковидло..
Додано: Чет 12 лис, 2020 15:42
Как это ничего не делать!
Давайте еще отремонтируем дорогу Харьков - Белгород!
Сразу появятся и койкоместа, и кислород в больницах им зарплата у медиков вырастет.
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