Прям хоть для истории сохраняй когдя следующий короноэксперт будет говорить "а докажи".
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 12 лис, 2020 17:45
Re: Якщо нічого не робити, ліжок не буде вже 10-15 грудня, -
Прям хоть для истории сохраняй когдя следующий короноэксперт будет говорить "а докажи".
Mind the gap.
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