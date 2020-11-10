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Самоізоляція: виплати отримали
вже понад 39 тисяч українців

Самоізоляція: виплати отримали вже понад 39 тисяч українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 10:24

Самоізоляція: виплати отримали вже понад 39 тисяч українців

Пропонуємо до обговорення:
Понад 39 тис. українських працівників, які з початку пандемії COVID-19 перебували на самоізоляції внаслідок коронавірусної хвороби, профінансовано виплати на суму 50 млн грн.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 10:25

Это все красиво на бумажке - а в реальности закрывают 3-4 больничных по 5 дней, в которых о Ковиде даже слова нет - пишут ГРВИ, так что ни о какой компенсации за болезнь предприятие не получает, статистика заболевших - соответственно искажается - и по "комментариям " чиновников поликлиники - это требование министерства..
d_s_n
 
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