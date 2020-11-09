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Дивися повний текст \"72-годинна п'ятниця\": \"Епіцентр\" розповів, як буде обходити \"карантин вихідного дня\".
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Додано: Чет 12 лис, 2020 12:33
"72-годинна п'ятниця": "Епіцентр" розповів, як буде...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"72-годинна п'ятниця\": \"Епіцентр\" розповів, як буде обходити \"карантин вихідного дня\".
Додано: Чет 12 лис, 2020 12:53
Re:
Это примерно как польская Жабка прикинувшись почтовым отделением обходит ограничение на торговлю в выходные котороее придумали местные святоши.
Mind the gap.
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