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"72-годинна п'ятниця":
"Епіцентр" розповів, як буде...

"72-годинна п'ятниця": "Епіцентр" розповів, як буде...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 12:33

"72-годинна п'ятниця": "Епіцентр" розповів, як буде...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на Facebook-сторінці мережі.

Дивися повний текст \"72-годинна п'ятниця\": \"Епіцентр\" розповів, як буде обходити \"карантин вихідного дня\".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 12:33

Креативно так в ФБ положили на решение КМУ.
lov2108
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 12:53

Re:

Это примерно как польская Жабка прикинувшись почтовым отделением обходит ограничение на торговлю в выходные котороее придумали местные святоши.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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