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Дивися повний текст \"72-годинна п'ятниця\": \"Епіцентр\" розповів, як буде обходити \"карантин вихідного дня\".
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Додано: Чет 12 лис, 2020 12:33
"72-годинна п'ятниця": "Епіцентр" розповів, як буде...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"72-годинна п'ятниця\": \"Епіцентр\" розповів, як буде обходити \"карантин вихідного дня\".
Додано: Чет 12 лис, 2020 12:53
Re:
Это примерно как польская Жабка прикинувшись почтовым отделением обходит ограничение на торговлю в выходные котороее придумали местные святоши.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 12 лис, 2020 14:59
Гереги плевали на все постановления Кабинета Министров. А у них в магазинах муравейник и настоящий рассадник заразы: на кассе нужно стоять 10-15 мин и тебе в спину дышит наглое хамло. Такое-же хамло сидит на кассах и говорит тебе, что проблема очередей, людей без масок - это проблема руководства магазина, которым абсолютно на это наплевать (так говорил мне наклый администратор одного из Эпицентров).
Додано: Чет 12 лис, 2020 15:08
Re:
Стоящий перед тобой думает про тебя именно это. Непонятно какого лешего ты поперся в Эпицентр, ведь коронавирусная церковь предписывает сидеть дома.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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