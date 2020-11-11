"72-годинна п'ятниця": "Епіцентр" розповів, як буде...

Додано: Чет 12 лис, 2020 17:26

По постанові необхідно 60% продуктів харчування, щоб продавати промтовари. Законно в них це точно не вийде, хіба-що гіпсокартон раптом в Україні визнають їстівним.



А якщо серйозно - це показник відношення до держави і до її керівництва. Плювати вони хотіли і на закони/постанови і на Зе з його командою.

Стадо баранів, котрі очолює лев завжди отримає перемогу над стадом левів, котрі очолює баран. (Наполеон)

Жаль в нас одні тільки барани.