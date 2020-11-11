RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"72-годинна п'ятниця":
"Епіцентр" розповів, як буде...

"72-годинна п'ятниця": "Епіцентр" розповів, як буде...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 20:32

Re:

Зображення
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2030
З нами з: 06.08.19
Подякував: 518 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 20:34

  vitaliy_berdinskikh написав:Зображення

Віскас з льодом
Буровик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26
З нами з: 25.10.20
Подякував: 3 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Якщо нічого не робити, ліжок не буде вже 10-15 грудня, -... 1, 2, 3
R2 » Чет 12 лис, 2020 09:47
20 1057
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 лис, 2020 17:45
vitaliy_berdinskikh
Шевченко розповів про умови надання траншу від МВФ
R2 » Чет 12 лис, 2020 15:41
1 49
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 лис, 2020 15:41
l4567
Аваков розповів, як вирішуватиметься проблема з недобудовами
R2 » Чет 12 лис, 2020 12:36
2 125
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 лис, 2020 15:11
Ragnar

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.