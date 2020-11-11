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"72-годинна п'ятниця": "Епіцентр" розповів, як буде...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 лис, 2020 20:08
vitaliy_berdinskikh написав: elman написав:
на кассе нужно стоять 10-15 мин и тебе в спину дышит наглое хамло
Стоящий перед тобой думает про тебя именно это. Непонятно какого лешего ты поперся в Эпицентр, ведь коронавирусная церковь предписывает сидеть дома.
а зач ты туда идешь, если там такоге хамло ????
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Додано: Чет 12 лис, 2020 20:32
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Чет 12 лис, 2020 21:43
В 60% відділів Епіцентрів поставлять холодильники чи полички з напоями , жувачками і шоколадками, та й ніби вже торгують харчовими продуктами.
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