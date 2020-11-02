RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Аваков розповів, як вирішуватиметься
проблема з недобудовами

Аваков розповів, як вирішуватиметься проблема з недобудовами
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 12:36

Аваков розповів, як вирішуватиметься проблема з недобудовами

Пропонуємо до обговорення:
Уряд планує вирішити питання незаконних забудов, напрацювавши "дорожню карту" з народними депутатами, профільними міністерствами, Київською міською державною адміністрацією, обладміністраціями в регіонах, правоохоронними органами та постраждалих інвесторів.

Дивися повний текст Аваков розповів, як вирішуватиметься проблема з недобудовами.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91160
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 12:37

Так а чего тогда Паливода на свободе ?
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2145
З нами з: 26.02.09
Подякував: 36 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"72-годинна п'ятниця": "Епіцентр" розповів, як буде...
R2 » Чет 12 лис, 2020 12:33
2 50
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 лис, 2020 12:53
vitaliy_berdinskikh
Криклій розповів про успіхи в боротьбі з перевантаженням фур
R2 » Пон 02 лис, 2020 19:17
7 487
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 лис, 2020 12:00
ALexxxS
Шмигаль розповів, скільки робочих місць дасть дорожнє...
R2 » Суб 07 лис, 2020 13:36
1 130
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 лис, 2020 13:36
yalta1965

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.