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ЗАЗ презентував відразу
кілька новинок (фото)

ЗАЗ презентував відразу кілька новинок (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 13:19

ЗАЗ презентував відразу кілька новинок (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Укравтопром.

Дивися повний текст ЗАЗ презентував відразу кілька новинок (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 13:19

Ряд - это 2 штуки???
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 17:21

Re: ЗАЗ презентував відразу кілька новинок (фото)

Конрад Карлович написав:Ряд - это 2 штуки???
Ну они же в ряд стоят)
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 17:38

Модель отлично приспособлена к эксплуатации в сложных условиях, а также на дорогах с неидеальным покрытием. Где её испытывали - в горах где-то, в тайге или в Антарктиде, что она так приспособлена ко всем условиям? )
yalta1965
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