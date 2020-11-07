Про це повідомляє Укравтопром.
Дивися повний текст ЗАЗ презентував відразу кілька новинок (фото).
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Додано: Чет 12 лис, 2020 13:19
ЗАЗ презентував відразу кілька новинок (фото)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ЗАЗ презентував відразу кілька новинок (фото).
Додано: Чет 12 лис, 2020 17:21
Re: ЗАЗ презентував відразу кілька новинок (фото)
Ну они же в ряд стоят)
Додано: Чет 12 лис, 2020 17:38
Модель отлично приспособлена к эксплуатации в сложных условиях, а также на дорогах с неидеальным покрытием. Где её испытывали - в горах где-то, в тайге или в Антарктиде, что она так приспособлена ко всем условиям? )
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