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ЗАЗ презентував відразу кілька новинок (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 лис, 2020 13:19
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Укравтопром.
Дивися повний текст ЗАЗ презентував відразу кілька новинок (фото)
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R2
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Додано: Чет 12 лис, 2020 13:19
Ряд - это 2 штуки???
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Конрад Карлович
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Додано: Чет 12 лис, 2020 17:21
Конрад Карлович написав:Ряд - это 2 штуки???
Ну они же в ряд стоят)
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GALeon
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Додано: Чет 12 лис, 2020 17:38
Модель отлично приспособлена к эксплуатации в сложных условиях, а также на дорогах с неидеальным покрытием. Где её испытывали - в горах где-то, в тайге или в Антарктиде, что она так приспособлена ко всем условиям? )
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yalta1965
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Додано: Чет 12 лис, 2020 17:43
yalta1965 написав:
Модель отлично приспособлена к эксплуатации в сложных условиях, а также на дорогах с неидеальным покрытием. Где её испытывали - в горах где-то, в тайге или в Антарктиде, что она так приспособлена ко всем условиям? )
Испытывали? Смешно пошутили.
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airmax78
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Додано: Чет 12 лис, 2020 21:02
Чтоб Васадзе сволота обанкротился
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fiona98
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