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У Раді хочуть послабити
оподаткування посилок з-за кордону

У Раді хочуть послабити оподаткування посилок з-за кордону
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 14:02

У Раді хочуть послабити оподаткування посилок з-за кордону

Пропонуємо до обговорення:
Група з 17 народних депутатів (фракції "За життя", "Довіра" та "Слуга народу") пропонує парламенту підвищити неоподатковувану вартість міжнародних посилок для фізичних осіб.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 14:02

Даже не верится, если честно. Сомневаюсь, что власти станут хоть как-то облегчать бремя поборов...
simku01
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