RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ефективна вакцина від
коронавірусу має великий недолік

Ефективна вакцина від коронавірусу має великий недолік
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 14:55

Ефективна вакцина від коронавірусу має великий недолік

Пропонуємо до обговорення:
Вони не мають можливості придбати потужності для зберігання вакцини і забезпечити правильне транспортування.

Дивися повний текст Ефективна вакцина від коронавірусу має великий недолік.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91174
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 21:39

Пока доедет и будет в Украине,будет уже пустышка.То есть её колоть бессмысленно.Это если ещё не затрагивать побочные эффекты.
Scotch
 
Повідомлень: 746
З нами з: 01.08.10
Подякував: 84 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 22:19

Scotch, это еще если они закупят вакцину, а не плацебо. Не верю я этому марионеточному правительству.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
Повідомлень: 3130
З нами з: 06.01.16
Подякував: 8987 раз.
Подякували: 714 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 22:51

Re: Ефективна вакцина від коронавірусу має великий недолік

хитро придумали
все же амеры бихевиористы высшей категории, не отнять
cohan
 
Повідомлень: 432
З нами з: 27.09.19
Подякував: 36 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна закупить 300 млн тестів на антитіла до коронавірусу
R2 » Вів 10 лис, 2020 09:08
1 80
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лис, 2020 09:09
igor_poltava
Діти медиків, які померли від коронавірусу, будуть... 1, 2
R2 » Чет 05 лис, 2020 07:19
10 822
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 лис, 2020 21:51
Джон
У МОЗ розповіли, коли з'явиться українська вакцина проти...
R2 » Сер 21 жов, 2020 10:31
3 301
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 жов, 2020 15:03
valera2011

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (26280)
12.11.2020 23:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron